Eu Seine-Maritime Concert de musiques de film de l’Harmonie municipale et l’orchestre de l’école de musique de la ville d’Eu. Venez écouter les grands classiques du cinéma ! Gladiator, pirates des Caraïbes, la soupe aux choux, Arthur et les minimoys, l’aile ou la cuisse et encore bien d’autres !

