Concert « ETONNANT VOYAGE EN GUITARES » Saint-Baudille-et-Pipet, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Baudille-et-Pipet. Concert « ETONNANT VOYAGE EN GUITARES » 2021-07-31 – 2021-07-31 CHATEAU DE MONTMEILLEUR Isère

Saint-Baudille-et-Pipet Isère Saint-Baudille-et-Pipet EUR Compositeur et improvisateur, Michel GENTILS redessine en virtuose un autre monde de la guitare sur des instruments d’exception. Nolhan Coudenne, un talent à découvrir, ouvrira le concert et se joindra à lui pour le final. gentils.michel@wanadoo.fr http://www.michegentils.com/ dernière mise à jour : 2021-07-01 par Office de Tourisme du Trièves

Lieu Saint-Baudille-et-Pipet Adresse CHATEAU DE MONTMEILLEUR Isère