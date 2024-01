Concert : Etienne Fletcher Théâtre de Charleville-Mézières Charleville-Mézières, jeudi 14 mars 2024.

Il se dégage de l’univers d’Étienne Fletcher quelque chose de résolument touchant. De douces égratignures dans la voix, l’auteur-compositeur-interprète trouve les mots, les bons, pour traduire en chansons la vie, la mort, et ce qui respire entre les deux. Étienne Fletcher propose un spectacle intime allant du rock au blues, du folk au pop, et portant en son cœur la fierté francophone de l’Ouest canadien. Lauréat de plusieurs prix dont le Prix Lynda Lemay au FICG, il participe avec Oli Féra, autrice-compositrice à la voix puissante et pleine de fougue et lauréate du concours Hydro-Québec, à une tournée en Europe pour notre plus grand plaisir.Pour réserver, cliquez ici !

Théâtre de Charleville-Mézières Place du Théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14



