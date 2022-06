Concert « Eternal Lands » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Concert « Eternal Lands » Tarbes, 2 juillet 2022, Tarbes. Concert « Eternal Lands »

Place Saint-Jean TARBES en l’Eglise Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Place Saint-Jean

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02

TARBES Place Saint-Jean

Tarbes

Hautes-Pyrénées 15 15 EUR Après O Nata Lux en 2021, un programme lumineux et plein de douceur, Les Conférences Vocales vous présentent Eternal Lands, leur tout nouveau spectacle. Pour cette nouvelle odyssée musicale, l’ensemble et leur cheffe Laetitia Toulouse ont une fois de plus collaboré avec la chorégraphe Stéphanie Bonnetot. Les Conférences Vocales, dont la signature et l’identité musicale sont d’interpréter des œuvres contemporaines a cappella, reçoivent cette saison trois invités inattendus : un tambour, un hautbois et un violoncelle qui dialogueront ainsi avec les voix des 30 chanteurs. Des voix sincères à la fois tendres et puissantes, des rythmes entêtants émanant de rituels sacrés, une mise en espace singulière au service de la musique et des émotions, des harmonies riches et authentiques, une direction et une gestique envoûtantes… Venez nous rejoindre sur la route des Terres éternelles ! > Billetterie en ligne sur le site internet Home TARBES Place Saint-Jean Tarbes

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Other Lieu Tarbes en l'Eglise Saint-Jean Adresse Tarbes Hautes-Pyrénées TARBES Place Saint-Jean Ville Tarbes lieuville TARBES Place Saint-Jean Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes en l'Eglise Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Concert « Eternal Lands » Tarbes 2022-07-02 was last modified: by Concert « Eternal Lands » Tarbes Tarbes en l'Eglise Saint-Jean 2 juillet 2022 Place Saint-Jean TARBES en l'Eglise Saint-Jean Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées