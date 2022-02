Concert et tapas Famous Rogues Lesparre-Médoc, 10 juin 2022, Lesparre-Médoc.

Concert et tapas Famous Rogues CALM (salle Molière) 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc

2022-06-10 19:00:00 – 2022-06-10 CALM (salle Molière) 7 rue de Gramont

Lesparre-Médoc Gironde

EUR 0 Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, savourez un moment de détente et de convivialité. Venez écouter le concert de Famous Rogue , duo bordelais crée en 2009 et composé de Vincent Vergnès et Pierre Gonzales, qui vous emmènera dans leur univers « Blues, Roots, Folk and More ».

En production avec Music’Action en Médoc.

Durée 1h30. Pour tout public.

Entrée libre au concert. Buvette et tapas payants.

Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, savourez un moment de détente et de convivialité. Venez écouter le concert de Famous Rogue , duo bordelais crée en 2009 et composé de Vincent Vergnès et Pierre Gonzales, qui vous emmènera dans leur univers « Blues, Roots, Folk and More ».

En production avec Music’Action en Médoc.

Durée 1h30. Pour tout public.

Entrée libre au concert. Buvette et tapas payants.

Autour d’un verre et d’une assiette de tapas, savourez un moment de détente et de convivialité. Venez écouter le concert de Famous Rogue , duo bordelais crée en 2009 et composé de Vincent Vergnès et Pierre Gonzales, qui vous emmènera dans leur univers « Blues, Roots, Folk and More ».

En production avec Music’Action en Médoc.

Durée 1h30. Pour tout public.

Entrée libre au concert. Buvette et tapas payants.

AquitaineOnLine

CALM (salle Molière) 7 rue de Gramont Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-01-17 par