Concert et tapas : Babai Lugu Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Concert et tapas : Babai Lugu Lesparre-Médoc, 7 avril 2023, Lesparre-Médoc . Concert et tapas : Babai Lugu 7 rue Gramont CALM Lesparre-Médoc Gironde CALM 7 rue Gramont

2023-04-07 19:30:00 – 2023-04-07 21:00:00

CALM 7 rue Gramont

Lesparre-Médoc

Gironde EUR 0 Découvrez la musique métissé de Babai Lugu, qui donne un nouveau souffle aux musiques traditionnelles et ancestrales de Madagascar.

Pour tout public.

Restauration payante sur place.

Ouverture des portes à 19h. Découvrez la musique métissé de Babai Lugu, qui donne un nouveau souffle aux musiques traditionnelles et ancestrales de Madagascar.

Pour tout public.

Restauration payante sur place.

Ouverture des portes à 19h. +33 6 18 56 43 01 CALM

CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2022-12-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Lesparre-Médoc Gironde CALM 7 rue Gramont Ville Lesparre-Médoc lieuville CALM 7 rue Gramont Lesparre-Médoc Departement Gironde

Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesparre-medoc/

Concert et tapas : Babai Lugu Lesparre-Médoc 2023-04-07 was last modified: by Concert et tapas : Babai Lugu Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 7 avril 2023 7 rue Gramont CALM Lesparre-Médoc Gironde Gironde Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc Gironde