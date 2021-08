Concert et Stage de la harpe celtique avec Dimitri Boekhoorn Abbaye de Trois-Fontaines, 18 septembre 2021, Trois-Fontaines-l'Abbaye.

**Samedi 18 et Dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 16h à l’ Abbaye de Trois-Fontaines :** **Journées découvertes de la Harpe celtique avec Dimitri BOEKHOORN.** Venez réaliser un de vos rêves ! Que vous soyez musicien ou non, Dimitri, par son langage oral, vous permettra de jouer sur ce bel instrument qu’est la Harpe celtique. Tarifs : * Vous souhaitez le prêt d’une harpe : Une journée : 50€ (ou 45€ si règlement avant le 30 août). Les deux jours : 90€ (ou 80€ si règlement avant le 30 août). * Vous venez avec votre propre harpe : Une journée : 40€ (ou 35€ si règlement avant le 30 août). Les deux jours : 70€ (ou 60€ si règlement avant le 30 août). Pause méridienne sur place avec repas tiré du sac. Pour tous renseignements et inscriptions stage de harpe : Pascale RIGAUT 06 58 11 35 72 ou [[pascalerigaut@lilo.org](mailto:pascalerigaut@lilo.org)](mailto:pascalerigaut@lilo.org) Néerlandais, docteur ès Études Celtiques, ancien enseignant universitaire de Civilisation Celtique et de langue bretonne, Dimitri BOEKHOORN est titulaire d’une thèse internationale sur le bestiaire celtique au Moyen-Age. Il joue de la musique traditionnelle des pays celtes, de la musique ancienne (Moyen-Age, Renaissance, Baroque), ainsi que ses propres compositions depuis 1988. Invité du Festival Interceltique de Lorient, des Festivals de Harpe Celtique à Edimbourg, Dinan, Porto ainsi que Vevey, du Festival médiéval de Largentière, du Folkwoods, du Festival Itinéraire baroque du Périgord, du Parlement de Bretagne et du musicien galicien Carlos Núñez à plusieurs reprises, il se produit régulièrement en soliste avec une multitude de harpes modernes et anciennes dotées de différents types de cordes. Il s’est produit dans plusieurs pays d’Europe (Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, France, Suisse, Autriche, Allemagne, Espagne, Portugal, Italie) et réside en Bretagne. Dimitri enseigne principalement au Cercle Celtique de Rennes. ### **Dimitri BOEKHOORN en Concert à l’Abbaye de Trois-Fontaines le dimanche 19 sept. à 17h.** Récital sur harpes anciennes et celtiques. Musiques traditionnelles des pays celtes, musiques anciennes, compositions. Participation libre. Mesures sanitaires (inscriptions, pass sanitaire, etc.) précisées ultérieurement selon les mesures à appliquer en septembre. Toutes les informations sur [[www.abbayedetroisfontaines.com](www.abbayedetroisfontaines.com)](www.abbayedetroisfontaines.com)

