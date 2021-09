Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne, Bohain-en-Vermandois Concert et spectacle sur les fables de Jean par des Bohainois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois

Concert et spectacle sur les fables de Jean par des Bohainois Bohain-en-Vermandois, 25 septembre 2021, Bohain-en-Vermandois. Concert et spectacle sur les fables de Jean par des Bohainois 2021-09-25 – 2021-09-25

Bohain-en-Vermandois Aisne Bohain-en-Vermandois 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine

Le samedi 25 septembre, la municipalité vous propose une journée La Fontaine !

A partir de 10h, la bibliothèque vous organise un rallye à base d’énigmes à résoudre. Jeu gratuit. Réservation à la Bibliothèque

A 15h à l’îlot Vatin, c’est la Chorale Jean-Philippe Rameau qui vous chantera quelques fables à l’Espace Rodier.

Et à 16h à l’ïlot Vatin, un spectacle de la compagnie La Mascara et joué par des Bohainois, vous sera présenté. 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine

Le samedi 25 septembre, la municipalité vous propose une journée La Fontaine !

A partir de 10h, la bibliothèque vous organise un rallye à base d’énigmes à résoudre. Jeu gratuit. Réservation à la Bibliothèque

A 15h à l’îlot Vatin, c’est la Chorale Jean-Philippe Rameau qui vous chantera quelques fables à l’Espace Rodier.

Et à 16h à l’ïlot Vatin, un spectacle de la compagnie La Mascara et joué par des Bohainois, vous sera présenté. +33 3 23 07 55 55 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine

Le samedi 25 septembre, la municipalité vous propose une journée La Fontaine !

A partir de 10h, la bibliothèque vous organise un rallye à base d’énigmes à résoudre. Jeu gratuit. Réservation à la Bibliothèque

A 15h à l’îlot Vatin, c’est la Chorale Jean-Philippe Rameau qui vous chantera quelques fables à l’Espace Rodier.

Et à 16h à l’ïlot Vatin, un spectacle de la compagnie La Mascara et joué par des Bohainois, vous sera présenté. Bohain-en-vermandois dernière mise à jour : 2021-09-15 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois Autres Lieu Bohain-en-Vermandois Adresse Ville Bohain-en-Vermandois lieuville 49.98548#3.45881