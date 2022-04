Concert et spectacle Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

Plozévet

Concert et spectacle Plozévet, 3 mai 2022, Plozévet. Concert et spectacle Lieu-dit Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet

2022-05-03 19:00:00 – 2022-05-03 23:00:00 Lieu-dit Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche

Plozévet Finistère La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Concerts/Spectacle du jour :

“Laütar est un duo de violonistes voyageurs. Tournées en bateau, en roulotte ou à pied, rien ne leur faire peur.

Venez découvrir un spectacle qui parle d’itinérances, de migrations, de voyages…. Rien de tel pour bien commencer l’été !” contact@tete-beche.bzh +33 6 83 59 72 44 http://tete-beche.bzh/ La Guinguette Tête-Bêche ouvre ses portes cet été à Plozévet.

Un vieux corps de ferme, des cochons et des canards, un cadre verdoyant, de quoi manger un morceau et boire un verre, une ambiance amicale et familiale et une programmation festive … voila tout ce qui vous attentent le Jeudi soir de 19h à 23h. Concerts/Spectacle du jour :

“Laütar est un duo de violonistes voyageurs. Tournées en bateau, en roulotte ou à pied, rien ne leur faire peur.

Venez découvrir un spectacle qui parle d’itinérances, de migrations, de voyages…. Rien de tel pour bien commencer l’été !” Lieu-dit Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plozévet Autres Lieu Plozévet Adresse Lieu-dit Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Ville Plozévet lieuville Lieu-dit Kerlagadec Guinguette Tête-Bêche Plozévet Departement Finistère

Plozévet Plozévet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plozevet/

Concert et spectacle Plozévet 2022-05-03 was last modified: by Concert et spectacle Plozévet Plozévet 3 mai 2022 finistère Plozévet

Plozévet Finistère