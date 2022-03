Concert et spectacle hip-hop – Titouan Mugron, 31 mars 2022, Mugron.

Concert et spectacle hip-hop – Titouan Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

2022-03-31 20:00:00 – 2022-03-31 22:00:00 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes Mugron

12 12 EUR Concert e(t spectacle de musiques et danses hip-hop, world jazz, clarinette, flûte traversière, beatbox.

Titouan ou le duo envoûtant d’un musicien autodidacte et d’un danseur inspirant…

D’une rencontre hasardeuse d’un multi instrumentaliste et d’un danseur singulier est né le projet Titouan. Le hip hop et le rap comme le squelette d’un OVNI artistique touchant créé par Titouan et Alex. Lorsqu’ils investissent une scène, on tutoie un univers encore jamais côtoyé : l’un manie le beatbox, la flûte traversière et de la clarinette superbement, l’autre exploite les mouvements de son corps comme on le voit rarement.

+33 5 58 97 92 42

Saison culturelle Entracte

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

dernière mise à jour : 2022-03-02 par