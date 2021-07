Montbeugny Montbeugny Allier, Montbeugny Concert et spectacle estival au Domaine d’Hippogriffe Montbeugny Montbeugny Catégories d’évènement: Allier

Montbeugny

Concert et spectacle estival au Domaine d’Hippogriffe Montbeugny, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Montbeugny. Concert et spectacle estival au Domaine d’Hippogriffe 2021-07-10 15:30:00 – 2021-07-10 Les Loges Barrault Domaine de l’Hippogriffe

Montbeugny Allier Montbeugny EUR Hippogriffe et le groupe Ann Wyn (https://www.facebook.com/ann.wyn.395), pour propose des concerts spectacles avec la participation de Au Pole Femina Issoirien,de de la troupe Vikinger et Elevage Garcia Lagos. contact@hippogriffe.net +33 6 61 82 40 91 http://www.hippogriffe.net/ dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montbeugny Étiquettes évènement : Autres Lieu Montbeugny Adresse Les Loges Barrault Domaine de l'Hippogriffe Ville Montbeugny lieuville 46.5171#3.51858