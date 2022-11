Concert et spectacle de Noël Gambsheim Gambsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gambsheim

Concert et spectacle de Noël

8 Rue de la Dordogne Gambsheim

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

2022-11-05 – 2022-12-10

Bas-Rhin En ce temps béni de l’Avent, préparons tous ensemble ce merveilleux moment de joie que nous offre Noël. A cette occasion, Gambsheim Animation vous invite à assister au Concert de Noël donné en faveur de l’association ‘’Les Semeurs d’Etoiles’’ du père Denis Ledogar. Au programme, des chants de Noël traditionnels, des extraits de l’opéra Hänsel et Gretel de Humperding et de Casse noisette de Tchaïkovski. La présentation sera faite par Jean Paul Zimmer. Billets en vente à la mairie. Gambsheim

