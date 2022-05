Concert et spectacle de danses Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Concert et spectacle de danses Bidart, 29 mai 2022, Bidart. Concert et spectacle de danses Rue de la Gare Mur à gauche du Kirolak Bidart

2022-05-29 – 2022-05-29 Rue de la Gare Mur à gauche du Kirolak

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart 5 5 EUR Soirée autour de la culture basque au profit de l’Uhabia Ikastola.

A 17h présentation de dernier spectacle Parez Pare du groupe de danses Zarena Zarelako et suivi du concert de Pauline eta Juliette.

Restauration sur place. Maiatzaren 29an igandearekin euskal kultura Bidarteko Kirolak ezker paretara itzuliko da, Uhabia ikastolak antolaturik !

Arratsaldeko 5etan Parez Pare bere azken lana aurkeztuko digu Zarena Zarelako dantza konpainak eta segitzeko Pauline eta Juliette musikarien kontzertua.

Tokian berean noski jateko eta edateko ikastolaren alde ! La prévente est ouverte en cliquant sur le lien ci-après :

https://www.helloasso.com/associations/uhabia-ikastola/evenements/zarena-zarelako-pauline-eta-juliette?fbclid=IwAR1UQB6kud65yXryKSvB2WJK0i6lPRcGl3p1inlWDI0kOi4bqgRDuVpB-MI

Rue de la Gare Mur à gauche du Kirolak Bidart

