CONCERT ET REPAS CAMPAGNARD rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges

CONCERT ET REPAS CAMPAGNARD rue des Tilleuls, 18 mars 2023, Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle. CONCERT ET REPAS CAMPAGNARD Salle Multi-Activités rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges rue des Tilleuls Salle Multi-Activités

2023-03-18 – 2023-03-18

rue des Tilleuls Salle Multi-Activités

Saint-Maurice-sur-Moselle

Vosges Saint-Maurice-sur-Moselle L’association « La Fourmilière » organise un concert et un repas campagnard. Entrée libre, réservations et informations par téléphone ou par mail. assoc.lafourmiliere@gmail.com +33 6 31 31 43 12 rue des Tilleuls Salle Multi-Activités Saint-Maurice-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Maurice-sur-Moselle, Vosges Autres Lieu Saint-Maurice-sur-Moselle Adresse Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges rue des Tilleuls Salle Multi-Activités Ville Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Departement Vosges Lieu Ville rue des Tilleuls Salle Multi-Activités Saint-Maurice-sur-Moselle

Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sur-moselle saint-maurice-sur-moselle/

CONCERT ET REPAS CAMPAGNARD rue des Tilleuls 2023-03-18 was last modified: by CONCERT ET REPAS CAMPAGNARD rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle 18 mars 2023 rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Salle Multi-Activités rue des Tilleuls Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges Vosges

Saint-Maurice-sur-Moselle Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges