CONCERT ET PRIÈRE DE SOUTIEN POUR L’UKRAINE ——————————————- ### Dimanche 10 avril, 17h-18h15, ancienne église, concert par le chœur russe de Paris Znamenie pour soutenir l’Ukraine. Au programme : • Extrait de l’oratorio de Franz Liszt « Via Crucis ». • Chants orthodoxes russes (Semaine sainte et Pâques). • Concerto pour chœur de Rachmaninov « Dormition de la Vierge ». Le prix de l’entrée est libre, toutes participations seront reversées pour l’achat de produits de première nécessité pour les Ukrainiens. ### Un temps de prière suivra ce concert.

Ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy 10 rue de l'Annonciation, 75016 Paris

