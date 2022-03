“Concert et Présentation du Festival early Music Morella” Insituto Cervantes de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Concert et Présentation du Festival early Music Morella” Insituto Cervantes de Paris, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 18h00 à 21h00

gratuit

Une vraie sélection de musique ancienne de la méditerranée. Présentation de la prochaine édition du festival, suivie du concert “Claro-oscuro” Lumières et ombres du Siècle d’Or – Hommage à Miguel de Cervantes. Une soirée unique aux airs méditerranéens. Le festival de musique ancienne de Morella célèbre l’interculturalité et récupère le patrimoine de la Méditerranée à travers la Renaissance, et la musique traditionnelle et médiévale. Chaque année, le programme de Morella Early Music s’articule autour de thèmes spécifiques visant à stimuler de nouvelles attitudes qui nous rapprochent de la musique du passé. La prochaine édition du festival, qui aura lieu en juillet 2022, sera consacrée à la Couronne d’Aragon en Méditerranée en tant qu’entité culturelle entre le XIIe et le XVIIIe siècle. L’événement consistera en une présentation de la prochaine édition du festival, suivie du concert “Claro-oscuro” Lumières et ombres du Siècle d’Or – Hommage à Miguel de Cervantes. Une soirée unique aux airs méditerranéens. Insituto Cervantes de Paris 7, Rue Quentin Bauchart 75008 París Paris 75008 Contact : https://capelladeministrers.com/es/ https://es-la.facebook.com/InstitutoCervantesdeParis/ https://twitter.com/paris_ic?lang=es Concert;Histoire;Loisirs;Musique;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-10T18:00:00+01:00_2022-03-10T21:00:00+01:00

Groupe musical Capella de Ministrers

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Insituto Cervantes de Paris Adresse 7, Rue Quentin Bauchart 75008 París Ville Paris lieuville Insituto Cervantes de Paris Paris Departement Paris

Insituto Cervantes de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Concert et Présentation du Festival early Music Morella” Insituto Cervantes de Paris 2022-03-10 was last modified: by “Concert et Présentation du Festival early Music Morella” Insituto Cervantes de Paris Insituto Cervantes de Paris 10 mars 2022 Insituto Cervantes de Paris Paris Paris

Paris Paris