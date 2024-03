Concert et Pièce de théâtre musicale Maison du livre, de l’image et du son Villeurbanne, vendredi 12 avril 2024.

Le Cefedem (centre de ressources professionnelles et d’enseignement supérieur artistique) vous propose deux rendez-vous à la Maison du Livre de l’Image et du Son !

Temple 1 – solo guitare flamenca

Revisite du récital de guitare flamenca avec pédales d’effets, looper, sample…

Durée : 20 minutes

Composition et guitares : Alban Lorini

Six scène – pièce de théâtre musicale contemporaine

« Six scènes » c’est une pièce de théâtre durant laquelle musique et texte se mêlent pour créer une poésie sonore intime et personnelle. A la même hauteur que le public, dans un décor sobre et sans artifices, trois êtres s’appelent, se répondent, dialoguent, se confondent et se taisent. Ils exposent leur angoisse et leur tristesse, leur fragilité face à la mort, face à l’amour, face à la vie, face aux éléments.

Durée : 15 min

Composition, mise en scène et comédien : Christophe Baert

Textes d’Armelle Evieux, Guillaume Appolinaire, Fany Buy et Christophe Baert

Saxophones : Masahiro Araki et Ruben Nauge

Maison du livre, de l'image et du son 247 cours émile Zola, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

