Lapte Haute-Loire Lapte Venez “tous en blanc” au concert avec Francy Hell Music.

Un menu à 32 € est proposé – sur réservation obligatoire

Informations supplémentaires en cours +33 4 71 56 47 29 https://www.lesterrassesdelavalette.fr/ Lac de Lavalette La Chazotte Lapte

