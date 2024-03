Concert et marché de l’artisanat et du goût au Parc thermal Parc thermal Vittel, dimanche 2 juin 2024.

Concert et marché de l’artisanat et du goût au Parc thermal Concert et marché de l’artisanat et du goût clôtureront ce week-end, l’après-midi du dimanche 2 juin. Dimanche 2 juin, 14h00 Parc thermal Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Concert et marché de l’artisanat et du goût clôtureront ce week-end, l’après-midi du dimanche 2 juin.

Parc thermal 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est Premier élément du patrimoine vittellois inscrit sur la liste nationale des Monuments Historiques, le parc sur lequel s’ouvrent les thermes offre un air de liberté particulier à celui qui le visite !

650 hectares de nature, de verdure, de silence, d’espace, d’oxygène. Des grandes perspectives paysagères, des jardins-promenoirs, des clairières aménagées autour de chalets, des horizons dégagés jusqu’aux lisières des forêts, le Parc Thermal de Vittel offre au promeneur une véritable scénographie végétale.

Somptueux paradis vert, il offre à tous, sport, détente et vie en plein air avec golf et mini-golf, tennis, piscines, mais aussi l’hippodrome, le centre équestre.

Jardin des sources de Vittel et Hépar, il fait l’objet d’une politique de protection et de préservation particulière par son propriétaire Nestlé Waters.

C’est essentiellement à pied ou à vélo que l’on y circule…. Histoire de s’oxygéner dans ce gigantesque poumon vert au centre de Vittel et profiter d’un total dépaysement. Comme une impression d’être coupé du monde ! Pour un ressourcement sans égal.

Poursuivre ce moment sur les sentiers de randonnées (à pied et à vélo) …

Des bois et forêts enchanteurs, des sentiers longeant les équipements et tous les bâtiments thermaux s’ouvrent sur des dizaines de kilomètres.

Avec des baskets, à pied et à vélo et pourquoi pas en cheval, vous retrouverez le tonus et la vitalité qui font tant vous sentir bien.

Les sentiers de randonnée pédestres et cyclables sont disponibles en téléchargement sur le site de l’Office de Tourisme.

©Jean-Jacques DALIA