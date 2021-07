Trois-Fontaines-l'Abbaye Abbaye de Trois-Fontaines Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Concert et journées découvertes de la harpe celtique avec Dimitri Boekoorn Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye Catégories d’évènement: Marne

Trois-Fontaines-l'Abbaye

Concert et journées découvertes de la harpe celtique avec Dimitri Boekoorn Abbaye de Trois-Fontaines, 18 septembre 2021, Trois-Fontaines-l'Abbaye. Concert et journées découvertes de la harpe celtique avec Dimitri Boekoorn

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Trois-Fontaines

### Venez réaliser un de vos rêves ! Que vous soyez musicien ou non, Dimitri, par son langage oral, vous permettra de jouer sur ce bel instrument qu’est la harpe celtique. Vous avez l’occasion de participer à un stage : samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 16h. Voir les modalités dans les conditions. Le concert de Dimitri Boekoorn aura lieu à 17h, samedi et dimanche.

Concert : participation libre. Concert à 17h. Stage : de 10h à 16h samedi et dimanche, tarif sur demande, sur inscription. Pour tous renseignements et inscriptions stage de harpe : Pascale Rigaut.

Venez réaliser un de vos rêves ! Que vous soyez musicien ou non, Dimitri, par son langage oral, vous permettra de jouer sur ce bel instrument qu’est la harpe celtique. Abbaye de Trois-Fontaines Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Trois-Fontaines-l'Abbaye Autres Lieu Abbaye de Trois-Fontaines Adresse Place du château, 51340 Trois-Fontaines-l'Abbaye Ville Trois-Fontaines-l'Abbaye lieuville Abbaye de Trois-Fontaines Trois-Fontaines-l'Abbaye