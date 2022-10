Concert et jeux de lumière Monfaucon Monfaucon Catégories d’évènement: Dordogne

L'Association Zoom Chorale vous convie à un concert à l'Eglise de Monfaucon. Avec la participation de Michel Nouaillant, Lucas et Charles Chavaroche. A la direction artistique et au piano: Uriel Valadeau. Programme : J.PACHELBEL Magnificat J.S BACH Jesus bleibet meine Freude E.ELGAR Ave verum J.RUTTER Christmas Lullaby CH.GOUNOD messe brève aux chapelles n°7 J. del ENCINA Ay triste que vengo Anonyme Ay ! Linda amiga

