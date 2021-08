Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Concert et jams du Paimpol Jazz Camp Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Concert et jams du Paimpol Jazz Camp 2021-08-03 20:00:00 – 2021-08-06 23:30:00 Rue Pierre Feutren Centre culuturel la Sirène
Paimpol Côtes d'Armor

Venez vous immerger dans la musique jazz avec les jams du mardi 3 et mercredi 4 (entrée libre), ainsi que le concert du jeudi 5 août (sur réservation). Le stage de musique, masterclasses, jams et concert est organisé par Michel Zenino (contrebassiste) avec Jean-Phlippe Lavergne (pianiste), Tommy Halferty (guitariste), Jeff Boudreaux (batteur) & Ricardo Izquierdo (saxophoniste). En invité Christophe Monniot (sax), Nicolas Besnnerais (souba) et Charles Bordais (piano). Nous mettons tout en oeuvre pour vous recevoir dans les meilleures conditions, en respectant les règles de distanciation. Le pass sanitaire ou un test PCR vous sera demandés à l'entrée. paimpoljazzcamp@gmail.com +33 7 82 61 82 16

