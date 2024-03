Concert et jam session Le Bus Magique Lille, vendredi 1 mars 2024.

Concert et jam session Viens partager un moment de convivialité et de musique à bord de notre péniche, laissez-vous bercer par les flow Vendredi 1 mars, 21h00 Le Bus Magique Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00

A 20h, viens te réjouir les oreilles auprès d’Antoine SUGITA, qui va te partager le monde qu’il habite dans un moment intimiste, naviguant au travers du rap, du slam, du jazz et de l’électro .

https://www.facebook.com/events/277482891892004

A 21h, après le concert, c’est la jam session mensuelle : moment de partage entre musiciens de tous styles et tous niveaux ❤

Alors si tu pratiques un instrument et que tu aimes improviser on t’attend pour un bœuf magique

✨ Tu peux aussi monter à bord pour t’assoir, profiter de nos victuailles et te laisser bercer !

Instru dispo sur place : guitare électrique, basse, clavier, pad-batterie, 2 micros chant

On accueille les artistes avec leurs propres instruments aussi bien sûr

Modalités :

Entrée gratuite

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1587178422100995/ »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/277482891892004 »}] Péniche