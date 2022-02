Concert et Humour – Melle Orchestra Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Concert et Humour – Melle Orchestra Rue Jules Védrine Espace Delta Pleurtuit

2022-02-26 Rue Jules Védrine Espace Delta

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Des nanas époustouflantes ! Un florilège musical et théâtral face à un public qui en pleure de rire. Franchement, ce Mademoiselle Orchestra vaut tous les anti-dépresseurs du monde. Elles savent bouger, interpeller, créer la surprise et le tout avec brio et intelligence. Car il ne faut pas s’y tromper, pour réussir à être déjantées comme elles le sont, il faut être bigrement doué avec son instrument… Si un fou rire vaut un steak, le public est invité à dévorer un bœuf entier ! Tarif : 14€ / 10€ Les ventes des billets se font exclusivement en magasin ou en ligne : En magasin : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché

Rue Jules Védrine Espace Delta Pleurtuit

