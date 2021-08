Châtenoy Châtenoy Châtenoy, Loiret Concert et feu d’artifice Châtenoy Châtenoy Catégories d’évènement: Châtenoy

Loiret

Concert et feu d’artifice Châtenoy, 28 août 2021, Châtenoy. Concert et feu d’artifice 2021-08-28 – 2021-08-28

Châtenoy Loiret Châtenoy A partir de 19h (saucisses, frites, dessert). 20h45 : concert and Co Les frères Lambert. Vers 22h30 spectacle pyrotechnique à l’étang communal. En respectant les gestes barrières en vigueurs. Concert et feu d’artifice contact@chatenoy45.fr +33 2 38 55 92 53 A partir de 19h (saucisses, frites, dessert). 20h45 : concert and Co Les frères Lambert. Vers 22h30 spectacle pyrotechnique à l’étang communal. En respectant les gestes barrières en vigueurs. Mairie dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy, Loiret Autres Lieu Châtenoy Adresse Ville Châtenoy lieuville 47.91901#2.39675