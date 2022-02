Concert et Fest-noz Sizun Sizun Catégories d’évènement: Finistère

Sizun Finistère Interprété par les élèves du Centre Breton d’Art Populaire : accordéon diatonique, harpe, violon, flûte traversière et guitare. Suivi d’un fest-noz. Salle Saint-Ildut. +33 2 98 46 05 85 http://www.centrebreton.org/ Interprété par les élèves du Centre Breton d’Art Populaire : accordéon diatonique, harpe, violon, flûte traversière et guitare. Suivi d’un fest-noz. Salle Saint-Ildut. Sizun

