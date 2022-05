Concert et Fest-Noz Pléven Pléven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléven

Concert et Fest-Noz Pléven, 4 juin 2022, Pléven. Concert et Fest-Noz Salle des fêtes Rue François Mitterand Pléven

2022-06-04 – 2022-06-04 Salle des fêtes Rue François Mitterand

Pléven Côtes d’Armor Pléven 19h : concert Les Moniq’Hard n21h : Fest-Noz : Les Menettous et les J3M nRestauration sur place +33 6 16 81 42 75 19h : concert Les Moniq’Hard n21h : Fest-Noz : Les Menettous et les J3M nRestauration sur place Salle des fêtes Rue François Mitterand Pléven

