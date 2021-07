Chédigny Chédigny Chédigny, Indre-et-Loire Concert et dédicace chez Jeanne, guinguette villageoise associative Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Concert et dédicace chez Jeanne, guinguette villageoise associative Chédigny, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Chédigny. Concert et dédicace chez Jeanne, guinguette villageoise associative 2021-07-23 – 2021-07-23

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny Chez Jeanne, guinguette villageoise associative,place de la mairie à Chédigny. Vendredi 23 juillet à 18h00 dédicace de Marie-Pierre Hage puis à 19h30 concert du trio PB&V. Samedi 24 juillet à 19h00 dédicace de Sylvie Pouliquen puis concert de Yann Beaujouan. Assiettes gourmandes, omelettes, crêpes, glaces, vin du Val de Loir, bière artisanale. Respect des conditions sanitaires. Concert et dédicace chez Jeanne, la guinguette villageoise associative, le 23/07 à partir de 18h00 et le 24/07 à partir de 19h. laurfau@outlook.com +33 6 70 00 07 78 https://www.chedigny.fr/ Chez Jeanne, guinguette villageoise associative,place de la mairie à Chédigny. Vendredi 23 juillet à 18h00 dédicace de Marie-Pierre Hage puis à 19h30 concert du trio PB&V. Samedi 24 juillet à 19h00 dédicace de Sylvie Pouliquen puis concert de Yann Beaujouan. Assiettes gourmandes, omelettes, crêpes, glaces, vin du Val de Loir, bière artisanale. Respect des conditions sanitaires. Laurent Fauvel dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chédigny, Indre-et-Loire Autres Lieu Chédigny Adresse Ville Chédigny lieuville 47.20913#0.99951