Tous les vendredis matins du mois d'août, venez écouter et admirer le majestueux orgue de l'église Notre Dame à Vimoutiers. Un petit concert, assuré notamment par Julian Matthews, résidant à Vimoutiers, suivi d'une visite du grand orgue Cavaillé-Coll à la tribune, avec la participation de François Lebedel. Une belle façon de commencer le week-end et d'agrémenter votre marché du vendredi ! 
Tout public 
Sans réservation

2022-08-05 11:00:00 – 2022-08-05 12:00:00

