Concert et découverte de l'orgue de l'église Notre-Dame de Niort 2021-09-19 17:30:00 – 2021-09-19 18:15:00 Rue de la Cure Eglise Notre-Dame

Niort Deux-Sèvres Découvrez un bref panorama de la littérature musicale pour l’orgue, suivi d’un essai de l’instrument pour les personnes intéressées. Le dimanche 19 septembre, de 17h30 à 18h15. Entrée libre et gratuite. Accès : parking du Moulin du Milieu à proximité. Possibilité de s’inscrire à l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Hilaire de Niort. Découvrez un bref panorama de la littérature musicale pour l’orgue, suivi d’un essai de l’instrument pour les personnes intéressées. Le dimanche 19 septembre, de 17h30 à 18h15. Entrée libre et gratuite. Accès : parking du Moulin du Milieu à proximité. Possibilité de s’inscrire à l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Hilaire de Niort. +33 6 88 98 18 25 Découvrez un bref panorama de la littérature musicale pour l’orgue, suivi d’un essai de l’instrument pour les personnes intéressées. Le dimanche 19 septembre, de 17h30 à 18h15. Entrée libre et gratuite. Accès : parking du Moulin du Milieu à proximité. Possibilité de s’inscrire à l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Hilaire de Niort. Ville de Niort – Bruno Derbord dernière mise à jour : 2021-08-31 par

