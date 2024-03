Concert et danses folkloriques Kaysersberg Vignoble, lundi 15 juillet 2024.

Danses traditionnelles alsaciennes accompagnées par l’accordéon club, laisser vous entrainer par les musiciens, les danseurs et danseuses en costume.

Venez découvrir la musique et les traditions alsaciennes lors de cette soirée musicale. L’Accordéon Club du Château est présent avec ses musiciens et vous propose des démonstrations de danses folkloriques alsaciennes en costumes, au son de l’accordéon l’instrument emblématique de la musique alsacienne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 20:30:00

fin : 2024-07-15 22:30:00

39 Rue du Général de Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

L’événement Concert et danses folkloriques Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg