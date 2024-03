Concert et danse Agon-Coutainville, dimanche 28 juillet 2024.

Concert et danse Agon-Coutainville Manche

À l’occasion du 80e anniversaire du Débarquement, Agon-Coutainville propose une soirée mémorable avec le groupe « Normandy Jazz Patrol » et son programme dédié aux grands noms du jazz des années 1940. Normandy Jazz Patrol a préparé un répertoire spécialement conçu pour les amateurs de Lindy Hop. Trente danseurs seront présents pour vous accompagner dans une danse dédiée à la liberté !

Au menu Benny Goodman, Slam Stewart, Louis Jordan, Slim Gaillard, Charlie Christian, Lionel Hampton, Duke Ellington, et bien d’autres. Le groupe interprète leurs compositions emblématiques avec énergie et enthousiasme. Les arrangements, spécialement créés pour cette formule en quintet, sont à la fois inédits et parfaitement adaptés à l’événement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Place du 28 juillet

Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie culture.mairie@agoncoutainville.fr

