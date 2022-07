Concert et conte musique au profit de l’association France-Ukraine Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Un concert de musique au profit de l'Association France-Ukraine Aide Caritative et Médicale est organisé le mercredi 6 juillet à 19h à l'espace culturel Yves Renault. Organisé par l'Association Passeport des Arts, il pourra accueillir jusqu'à 250 personnes pour un concert donné par de jeunes talents de l'Association Passeport des Arts (Flûte, Violon, Violoncelle, Piano) et des élèves de l'École de Musique de Chambray-lès-Tours (Flûte, Guitare, Clarinette) pour le conte musical « Jazzbouille La Grenouille ». Angelina Natal, pianiste, et Clara Boyer, flûte traversière, donneront un récital pour clôturer le concert. La participation au concert est libre. Réservation sur passeportdesarts37@gmail.com.

