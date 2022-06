Concert et conférence à Vallée de Ronsard

Concert et conférence à Vallée de Ronsard, 1 juillet 2022, . Concert et conférence à Vallée de Ronsard

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-23 Concert et conférence à Vallée de Ronsard. Conférence-rencontre à 17h30 : Joachim Du Bellay en ses 500 ans. Poésie, amitié, rivalité et musique. Par Adeline Lionetto, Université Paris-IV-Sorbonne. Concert à 20h30 : Joachim du Bellay, poète lyrique. Ensemble Doulce Mémoire, Denis Raisin-Dadre, direction. En cette année des 500 ans de la naissance de Joachim Du Bellay, le fabuleux ensemble Doulce Mémoire fait revivre les vers du poète angevin par la polyphonie de son temps, mais aussi par le chant accompagné de la Lyra da Braccio, l’instrument des humanistes qui déclamaient ou chantaient leurs oeuvres en s’en accompagnant. Animations dans le cadre de la programmation estivale 2022 de l’association Pierre de Ronsard. Concert et conférence à Vallée de Ronsard. Conférence-rencontre à 17h30 : Joachim Du Bellay en ses 500 ans. Poésie, amitié, rivalité et musique. Par Adeline Lionetto, Université Paris-IV-Sorbonne. Concert à 20h30 : Joachim du Bellay, poète lyrique. Ensemble Doulce Mémoire, Denis Raisin-Dadre, direction. En cette année des 500 ans de la naissance de Joachim Du Bellay, le fabuleux ensemble Doulce Mémoire fait revivre les vers du poète angevin par la polyphonie de son temps, mais aussi par le chant accompagné de la Lyra da Braccio, l’instrument des humanistes qui déclamaient ou chantaient leurs oeuvres en s’en accompagnant. dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville