Concert et conférence à Vallée de Ronsard, 9 juillet 2022, .

Concert et conférence à Vallée de Ronsard

2022-07-09 17:30:00 – 2022-07-09

Concert et conférence à Vallée de Ronsard. Conférence-rencontre à 17h30 : musique et poésie mesurées à l’Antique. Ressusciter les pouvoirs de l’alliance des arts par Isabelle His, Université de Poitiers. Concert à 20h30 : En Paradis je me pense voir, Ensemble Gilles Binchois, Dominique Vellard, direction. Autour de Jean-Antoine de Baïf, Jean-Antoine de Baïf, a souhaité renouveler l’alliance de la poésie et de la musique que les Grecs avaient mis au point. Son but et celui de son Académie étaient d’apaiser le royaume de France après les guerres de religion. Les compositeurs Claude Lejeune et Jacques Mauduit, associés à cette Académie, ont mis en musique ont mis en musique la rythmique des vers pensée par les poètes dans un répertoire bien spécifique et étonnant.

Animations dans le cadre de la programmation estivale 2022 de l’association Pierre de Ronsard.

