Concert et cinéma en plein air Mourenx, 27 août 2022, Mourenx. Concert et cinéma en plein air

4 place Paul Cézanne Parc Paysager Mourenx Pyrénées-Atlantiques Parc Paysager 4 place Paul Cézanne

2022-08-27 20:00:00 – 2022-08-27

Parc Paysager 4 place Paul Cézanne

Mourenx

Pyrénées-Atlantiques Mourenx EUR 0 20h à 21h Concert des Pepper swing (Gipsy Jazz Band).

+33 5 59 60 73 03

Parc Paysager 4 place Paul Cézanne Mourenx

