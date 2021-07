Moncontour Moncontour Côtes-d'Armor, Moncontour Concert et cinéma en plein air Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Concert et cinéma en plein air Moncontour, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Moncontour. Concert et cinéma en plein air 2021-07-06 – 2021-07-06

Moncontour Côtes d’Armor Sur la place de Penthièvre de Moncontour, profitez du concert « les reprises de l’Ouest » suivi d’un film en plein air » La fabuleuse invasion des ours en Sicile ». Gratuit. Sur la place de Penthièvre de Moncontour, profitez du concert « les reprises de l’Ouest » suivi d’un film en plein air » La fabuleuse invasion des ours en Sicile ». Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Étiquettes évènement : Autres Lieu Moncontour Adresse Ville Moncontour lieuville 48.36101#-2.63382