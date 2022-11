Concert et chants à Soudat Soudat Soudat Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Soudat EUR 5 Concert et chants avec les chorales de Piégut-Pluviers et de Cussac sous la direction de Francis Celerier chef de choeur. Franck Mathieu au piano et Francis Celerier à la trompette. Concert instrumental et chants avec la participation de 40 choristes.

A l’issue de la représentation, gourmandises et boissons vous seront offertes à la salle des fêtes. Concert et chants avec les chorales de Piégut-Pluviers et de Cussac sous la direction de Francis Celerier chef de choeur. Franck Mathieu au piano et Francis Celerier à la trompette. Concert instrumental et chants avec la participation de 40 choristes. +33 6 30 35 88 13 Comité des fêtes de Soudat Comité des fêtes de Soudat

