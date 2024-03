Concert et café bilingue latinos Le Bus Magique Lille, vendredi 15 mars 2024.

Concert et café bilingue latinos Venez converser en français et en espagnol

Pour apprendre ou améliorer la maîtrise de l’une de ces langues, pour devenir un expert, ou encore pour vous familiariser avec les variantes Vendredi 15 mars, 19h30 Le Bus Magique Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

Les variantes latino-américaines de l’espagnol (vocabulaire, accent, etc…) : cet événement est pour les hispanophiles !

Tout ça dans l’ambiance d’un CONCERT DE JAZZ : trio de piano, contrebasse et batterie, ça va bouger moussaillon ✨!

Modalités :

Entrée gratuite

✅ Ouvert aux adhérents du Bus magique : adhésion à prix libre sur place, directement au bar

Restauration sur place possible

Endroit sauf & heureux : aucune discrimination n’est admise à bord

️ Toute notre programmation : https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events

Le Bus Magique avenue Cuvier, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 74 09 78 81 »}, {« type »: « email », « value »: « lebusmagique.lille@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/369704139311196/ »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/lebusmagique.lille/events »}] Péniche