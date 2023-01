Concert et bal trad Le Blanc Le Blanc Le Blanc Catégories d’Évènement: Indre

Concert et bal trad Le Blanc, 7 février 2023, Le Blanc Le Blanc. Concert et bal trad Place de la Libération Le Blanc Indre

2023-02-07 19:00:00 – 2023-02-07 Le Blanc

Indre Le Blanc Depuis plusieurs mois les enfants et les enseignants des écoles de Ruffec-le-Chateau et du Blanc – Ville Haute, les Z’instits,

et les musiciens intervenants apprennent à danser et chantent ensemble…

Ils vous invitent à leur concert restitution et le grand bal qui suivra, assuré par « Les Genoux ».

Au programme : scottish, cercle circassien, rond d’Argenton, bourrée 2 temps…

Un détail : les Genoux sont au meilleur de leur forme entre midi et minuit…

Concert et bal trad avec les genoux.

