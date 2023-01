Concert et Bal Renaissance Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Concert et Bal Renaissance Chalon-sur-Saône, 29 janvier 2023, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône. Concert et Bal Renaissance Salle des fêtes des Charreaux quartier des Charreaux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire quartier des Charreaux Salle des fêtes des Charreaux

2023-01-29 – 2023-01-29

quartier des Charreaux Salle des fêtes des Charreaux

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR L’O.C.C. propose une formule originale : un bref concert suivi d’un bal Renaissance animé par Frédéric Martin, spécialiste des musiques de cette période. Vous pourrez vous initier à des danses collectives simples, accessibles à tout âge, ou bien juste écouter les musiques qui les accompagnent.

Programme du concert de la première partie : quelques pièces courtes issues du répertoire de l’O.C.C. : Grieg, Elgar, Tchaïkovski… Direction : Vincent Dumangin vincent.dumangin@gmail.com quartier des Charreaux Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire quartier des Charreaux Salle des fêtes des Charreaux Ville Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône lieuville quartier des Charreaux Salle des fêtes des Charreaux Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Concert et Bal Renaissance Chalon-sur-Saône 2023-01-29 was last modified: by Concert et Bal Renaissance Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 29 janvier 2023 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Salle des fêtes des Charreaux quartier des Charreaux Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire