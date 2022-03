Concert et bal irlandais avec Desaunay’s Irish à Badaroux 48 Chemin Biogue 48000 Badaroux,Badaroux (48)

Chemin Biogue 48000 Badaroux, Badaroux (48), le samedi 26 mars à 18:00

Concert-spectacle avec Desaunay’s Irish, suivi d’un bal irlandais où les danses vous seront indiquées. Depuis les compositions du célèbre harpiste du XVIIème siècle Tulrog O’Carolan aux jigs, reels, horn pipes et polkas du XXème siècle, la famille Desaunay et ses invités vous fait découvrir la musique irlandaise sous tous ses aspects, accompagnée par Sylvie à la danse et aux claquettes traditionnelles. À rêver, écouter et danser. Serge Desaunay : accordéon, cistre, violon Martin Cruse : guitare, chant Sylvie Berger : danses, sean-nos, bodhran, spoons Entrée 8 euros. Assiette tapas et dégustation de 9 bières : 22 euros, soit 9 galopins en sus. *source : événement [Concert et bal irlandais avec Desaunay’s Irish à Badaroux 48](https://agendatrad.org/e/35884) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Desaunay’s Irish Chemin Biogue 48000 Badaroux,Badaroux (48) Chemin Biogue 48000 Badaroux, 48000 Badaroux, France

2022-03-26T18:00:00 2022-03-26T22:00:00

