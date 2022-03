Concert et Bal Folk à Saint Vincent de Mercuze, le samedi 7 mai Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38)

Concert et Bal Folk à Saint Vincent de Mercuze, le samedi 7 mai Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38), 7 mai 2022, . Concert et Bal Folk à Saint Vincent de Mercuze, le samedi 7 mai

Salle des Fêtes, Saint-Vincent-de-Mercuze (38), le samedi 7 mai à 19:00

**Concert et bal Folk animé par le duo « Chabanne », avec en première partie « la Boite à Boutons ».****Chabanne**, c’est Lucie Dessiaumes & Loïc Etienne. Elle chante, il joue de l’accordéon. Tous deux, ils tressent leur musique comme l’araignée tisse sa toile sur les vieux murs de la Chabanne, petit hameau d’Auvergne où ils ont posé leurs sacs remplis de notes et de mots.Des chansons d’autrefois et d’aujourd’hui, vivantes comme la tradition orale, colorées et recomposées au gré des saisons. Lieu : Salle des fêtes de Saint Vincent de Mercuze, dès 19h. **Entrée payante 8 euros. Gratuit pour les enfants.** Buvette et petite restauration sur place. **En journée, stage de technique vocale pour le chant traditionel avec Lucie Dessiaumes, les 7 et le 8 mai, sur inscriptions au 0607915833.** *source : événement [Concert et Bal Folk à Saint Vincent de Mercuze, le samedi 7 mai](https://agendatrad.org/e/35902) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 euros

avec Chabanne et La Boite à Boutons Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38) Rue Aimé Paquet Salle des Fêtes, 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T23:00:00

Détails Autres Lieu Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38) Adresse Rue Aimé Paquet Salle des Fêtes, 38660 Saint-Vincent-de-Mercuze, France lieuville Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38)

Salle des Fêtes,Saint-Vincent-de-Mercuze (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//