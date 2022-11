Concert et bal de Noël

Concert et bal de Noël, 10 décembre 2022, . Concert et bal de Noël



2022-12-10 – 2022-12-10 L’association Barpaise de Country Line dance – ABCLD vous invite à un concert t un bal de Noël. L’association Barpaise de Country Line dance – ABCLD vous invite à un concert t un bal de Noël. +33 6 74 84 69 24 ILONA SHOROKHOVA dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville