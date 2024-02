Concert et bal country « Rockin’Chair » Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, dimanche 11 février 2024.

Concert et bal country « Rockin’Chair » Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Rockin’ Chairs est un groupe français de musique country rock.

Entre modernisme et tradition, cet orchestre reprend le meilleur de la musique country traditionnelle et de la New Country, évolution contemporaine de la musique country influencée par le rock, la folk, la pop, le celtique, le blues, et parfois même par un zest de rap !

Composé de six musiciens talentueux et expérimentés, animés d’une même passion jouer en live de la bonne musique country rock, dans une ambiance amicale et festive. Le répertoire riche et varié s’adresse à tous les publics auditeurs connaisseurs ou novices de ce style de musique, et danseurs country bien sûr !

Rendez-vous dimanche 11 février 2024 à 15h à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre.

Durée 2h30

Tarifs 11 € et 3 €

Réservation conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:30:00

Verneuil-sur-Avre Salle des Fêtes 1 rond point de la Victoire

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie serviceculturelverneuil@gmail.com

