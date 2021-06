Erquy Esplanade des drapeaux Côtes-d'Armor, Erquy Concert estival : SOADAN Esplanade des drapeaux Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Concert estival : SOADAN Esplanade des drapeaux, 18 août 2021-18 août 2021, Erquy. Concert estival : SOADAN

Esplanade des drapeaux, le mercredi 18 août à 21:00

### Afro maloya Trio acoustique, percussions, guitare et marimba, nos compositions, voguent entre l’afro-mandingue, le blues créole et le maloya accompagnées de textes personnels et engagés. [https://www.facebook.com/soadanofficiel/](https://www.facebook.com/soadanofficiel/) [http://soadan.com/](http://soadan.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=TcPFW7fb1Mc](https://www.youtube.com/watch?v=TcPFW7fb1Mc) 21h00 tout public esplanade des drapeaux accès libre et gratuit

accès libre et gratuit

Erquy ÉPHÉMER Esplanade des drapeaux Erquy, boulevard de la mer Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-18T21:00:00 2021-08-18T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Esplanade des drapeaux Adresse Erquy, boulevard de la mer Ville Erquy lieuville Esplanade des drapeaux Erquy