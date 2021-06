Concert estival : EIGHTY Esplanade des drapeaux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Erquy.

Concert estival : EIGHTY

Esplanade des drapeaux, le mercredi 14 juillet à 21:00

### Disco trip Un disco moderne empreint d’électro et de hip hop ! Le sextet rennais EIGHTY prend le volant de la DeLorean de Retour vers le futur pour un voyage spatio-temporel au début des années 1980. A l’aise dans leurs baskets fluos, ils marchent dans les pas de danse de Chic et Kool & The Gang, mais aussi d’artistes actuels comme Jungle, et brassent disco, funk, flow hip hop et sons synthétiques vintage. Avec une énergie incandescente et communicative, Eighty n’a pas fini de participer au réchauffement des dancefloors de la planète. [https://www.facebook.com/eightymusicband](https://www.facebook.com/eightymusicband) [https://www.instagram.com/eightyofficiel/](https://www.instagram.com/eightyofficiel/) [https://swap-music.com/artiste/eighty/](https://swap-music.com/artiste/eighty/) [https://www.youtube.com/watch?v=U4wFwYcXLQk](https://www.youtube.com/watch?v=U4wFwYcXLQk) 21h00 tout public esplanade des drapeaux accès libre et gratuit

Erquy ÉPHÉMER

Esplanade des drapeaux Erquy, boulevard de la mer Erquy Côtes-d’Armor



