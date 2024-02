Concert estival avec les chorales Sérénata de Gray, les Faulères de Pesmes et la Lédonia de Lons-le-Saunier Place de la Sous-Préfecture Gray, vendredi 7 juin 2024.

Retrouvez les chorales Sérénata de Gray et les Folaires de Pesmes en concert estival à la Basilique de Gray.

Ils partageront la scène avec la chorale la Lédonia de Lons-le-Saunier.

Elles vous proposeront un répertoire éclectique et varié, entre chant religieux, sacré et contemporains. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07

Place de la Sous-Préfecture Basilique de Gray

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté choraleserenatagray@gmail.com

