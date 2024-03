Concert Esté Quai Brescon Martigues, vendredi 15 mars 2024.

Concert Esté Quai Brescon Martigues Bouches-du-Rhône

En passant de l’amour à l’amour, je chante comme je parle mais sans les mains parce que je tiens la guitare.

Rendez-vous au « Le rallumeur d’étoiles », dans le quartier de l’île à Martigues pour le découvrir !

Estéphane Ou « Est Stéphane » c’est l’idée, le vœu de s’accomplir en étant soi-même avant tout.

Ou encore « hey Stéphane ! » Chez moi à Marseille, on m’apostrophe ainsi dans la rue ou sur scène..

Franchement ? Blabla et bla bla, nanani, nanana et puis un matin je me suis réveillé avec l’idée de chanter plus fort que les autres, pas facile…



Du coup, je le fais plus lentement que Jul ou PNL par exemple.

J’y apporte les récits d’une ou plusieurs tranches de vie. La mienne (un peu trop) ou celle des autres.

Je laisse souvent dans mes paroles quelques vérités cachées sous métaphores, à découvrir, ou non.

En résumé, je suis un chanteur guitariste comme les autres, mais pas pareil. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:00:00

fin : 2024-03-15 23:30:00

Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rallumeurdetoiles@gmail.com

