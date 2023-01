Concert espérer contre toute espérance Altkirch, 26 février 2023, Altkirch Office de tourisme du Sundgau Altkirch.

Concert espérer contre toute espérance

rue du Château Altkirch Haut-Rhin

2023-02-26 17:30:00 – 2023-02-26

Altkirch

Haut-Rhin

Altkirch

EUR La chorale Sainte Cécile de Bettlach-Linsdorf réitère son concert caritatif « Espérer contre toute Espérance », après son succès !

Le répertoire se veut très varié : de « Georgia on my mind » de Ray Charles à « L’homme debout » de Claudio Capeo, en passant par « The show must go on » de Queen ou « Jésus que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach, les musiciens et choristes oscilleront entre musique classique et contemporaine pour ravir un large public.

Le répertoire se veut très varié : de « Georgia on my mind » de Ray Charles à « L’homme debout » de Claudio Capeo, en passant par « The show must go on » de Queen ou « Jésus que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach, les musiciens et choristes oscilleront entre musique classique et contemporaine pour ravir un large public.

Altkirch

dernière mise à jour : 2023-01-09 par Office de tourisme du Sundgau